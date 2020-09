ABW: Deportowano terrorystów planujących zamachy w Polsce

Wskutek działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Polski deportowano obywateli Tadżykistanu związanych z tzw. Państwem Islamskim i mogących prowadzić działanie o charakterze terrorystycznym na terenie naszego kraju.

Grupę Tadżyków służby rozpracowywały prze wiele miesięcy. Cztery należące do niej osoby zostały przez ABW zatrzymane na początku maja tego roku. Piąty mężczyzna, który uciekł z Polski, został zatrzymany w czerwcu dzięki międzynarodowej współpracy służb kontrterrorystycznych. Mężczyzna planował wyjazd do Syrii, aby tam wziąć udział w dżihadzie. Miał kontaktować się z terrorystami powiązanymi z Al-Kaidą.

Grupa na terenie Polski miała zajmować się rekrutacją konwertytów na Islam do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych w naszym kraju. O nakaz powrotu Tadżyków do swojego kraju i wydanie zakazu wjazdu na teren RP ABW wnioskowała do MSWiA już na początku kwietnia tego roku. Taką decyzję wydano miesiąc później. Na początku tego miesiąca trzech Tadżyków zostało deportowanych do kraju pochodzenia. Wobec dwóch pozostałych wykonanie decyzji zostało wstrzymane, ponieważ ich pełnomocnik odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

kak/tvp.info.pl