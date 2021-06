Absolutna perełka! Kraków. Protest przeciwko ideologizacji nauki, a organizatorzy … wszyscy na obcych garnuszkach

- Ciekawostka :) W czwartek w Krakowie ma odbyć się strajk przeciwko ministrowi @CzarnekP i "ideologizacji edukacji nauki". No to sprawdzam, kto organizuje? Zobaczcie sami... co za przypadek! - czytamy we wpisie Krystiana Cepelińskiego na Twitterze.

- 17 czerwca przed Muzeum Narodowym w Krakowie ma się odbyć "Protest przeciwko ideologizacji nauki". Co ciekawe ma to być protest W OBRONIE lewackiej ideologizacji i przeciwko reformie min. Czarnka. Jeszcze ciekawszy jest skład organizatorów, którzy mają walczyć "przeciwko ideologizacji" – czytamy na portalu tysol.pl.

Warto jednak zwrócić uwagę, kto próbuje usilnie namawiać do „odideologizowania” polskiej nauki. Wśród organizatorów są bowiem: lokalna Platforma Obywatelska, lokalny KOD, partia Hołowni, czy Wiosna, ale też "Czerwona Młodzież" (młodzieżówka lokalnego „współczesnego” PPS, która w logotypie posiada elementy symboliki Antify - przyp. red.], radykalna Inicjatywa Barbary Nowackiej, radykalni "Zieloni", postkomunistyczny Związek Nauczycielstwa Polskiego. Smaczku dodaje też kolejny organizator, czyli komitet o paradoksalnej, biorąc pod uwagę sytuację lewackiej cenzury na uniwersytetach, nazwie - "Wolna nauka"... - czytamy dalej na portalu tysol.pl.

Jak z powyższego jasno wynika, są to typowi przedstawiciele neomarksizmu oraz ideologii gender. Przeciwko czemu więc chcą zaprotestować?

Dla przykładu kilka punktów:

- przeciwko myleniu dyskusji naukowej z poglądami czy osobistymi przekonaniami i próbom przemycania w mury szkół i uczelni treści nie opartych na wiedzy naukowej

- przeciwko próbom ideologicznych nacisków na polskich naukowców, nauczycieli i edukatorów, mających na celu zmianę systemu polskiej edukacji i szkolnictwa wyższego w kuźnie fundamentalistycznych neo-elit

- przeciwko próbom przejmowania lub niszczenia uczelni, zwalniania niewygodnych pracowników i zastraszania niepokornych intelektualistów

mp/facebook/twitter/tsyol.pl