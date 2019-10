Abp Stanisław Gądecki zachęca: Czytajcie kardynała Saraha

„Kard. Sarah należy do ludzi z kategorii najbardziej uduchowionych. On rzeczywiście reprezentuje ogromną duchowość. Z tego tytułu również wydanie tej książki w języku polskim będzie czymś szczególnym i pomoże wielu ludziom w odpowiedzi na pytania, które sobie stawiają, a jeżeli nie stawiają to jest okazja, aby sobie postawili” – powiedział abp Gądecki.

„Ta książka jest niezwykle bogata w treść, jest olbrzymie bogactwo treści duchowych” – podkreśliła s. Stefania G. Korbuszewska, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Dodała, że jest to książka skierowana nie tylko do kapłanów, ale i do małżonków, do ludzi wiary, do ludzi, którzy chcą mieć wiarę silną, żywotną. „Ta książka to pożywny chleb” – stwierdziła s. Korbuszewska.