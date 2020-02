Abp Stanisław Gądecki mówi o... ,,nawróceniu ekologicznym''

Przewodniczący KEP przemawiał w katedrze poznańskij na Mszy świętej z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

- Lasy państwowe to wielkie, wspólne dobro każdego kraju – powiedział w sobotę przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej w katedrze poznańskiej w trakcie mszy św. z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

"Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi, a nie samą sumą dóbr indywidualnych. Potrzebne jest połączenie wszystkich sił i jedność w działaniu. Nawrócenie ekologiczne - niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany – winno więc być nawróceniem wspólnotowym" - wskazał.

Przewodniczący KEP mówił, że "nawrócenie ekologiczne powinno "pobudzać nas do szczodrej i serdecznej troski o świat, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca. Winno nas ono prowadzić do rozwijania własnej kreatywności i entuzjazmu, do ofiarowywania siebie Bogu jako »ofiary żywej, świętej, Bogu przyjemnej«. Trzeba więc, abyśmy nie tylko dbali o ekologię środowiska naturalnego, ale również o ekologię naszych serc".

bsw/polsat