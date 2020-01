Abp Paglia: Lekarz musi leczyć, a nie eliminować pacjentów!

Urszula 13.1.20 13:47

Eutanazję już mamy. Wystarczy zaobserwować to co się dzieje w polskiej służbie zdrowia. I nie jest to wina lekarzy, a winna środki czystości, na żywienie w szpitalu, nieziemskie kolejki do specjalistów. Ale za to Kurwizja dostanie 2 miliardy z naszych podatków. Z tych 2-ch miliardów blisko milion pójdzie na wynagrodzenie najgorszego w dziejach TVP prezesa i jego kumpla. Dla nich kasy nie brakuje.