Abp Marek Jędraszewski: Miłosierna miłość Boga zwycięża świat

violencja 19.4.20 17:54

Nie wprowadzaj złej interpretacji słów Pana Jezusa . Tak Koronkę niech każdy /kto chce/odmówi , ale to za mało. Nie dostanie odpuszczenia win i kar za odmówienie Koronki!!!

Jeśli masz wprowadzać w błąd to lepiej nie pisz.

Ze świętem Miłosierdzia Bożego, a ściślej mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym dniu, Pan Jezus związał niezwykłą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Do św. Siostry Faustyny powiedział: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699)



CZYLI TRZEBA PRZYJĄĆ KOMUNIĘ.

A rząd odcina nas od Kościoła .Jutro nastąpi poluzowanie , a nie mogło to poluzowanie być wczoraj , abyśmy byli dzisiaj na Mszy?

Dziękuj tobie pis.:(