Abp Marek Jędraszewski: Ideologia LGBT jest wielce niebezpiecznym złem

- Wielce niebezpiecznym złem jest dzisiaj ideologia LGBT. Jest ona w Polsce coraz silniejsza i dotarła do wielu środowisk - mówi w wywiadzie dla "Do Rzeczy" abp Marek Jędraszewski.

- Nie spodziewałem się aż takiej nagonki, której jednym ze szczytowych punktów było wydarzenie w Poznaniu, gdzie lalce mającej mnie symbolizować poderżnięto gardło, jakby dokonując na mnie czegoś w rodzaju rytualnego mordu. I to w moim Poznaniu! Nie spodziewałem się tego, zwłaszcza, że o sprawach związanych z ideologią LGBT mówiłem już wielokrotnie wcześniej, m.in. podczas procesji Bożego Ciała na Rynku Głównym w Krakowie. W tej uroczystości wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi, którzy klaskali, wyrażając aprobatę tego, co mówiłem, i wówczas media mainstreamu milczały. Z czego wynikła ta sierpniowa agresja i nagonka? Nie wiem - powiedział arcybiskup, odnosząc się do swoich słów na temat "tęczowej zarazy"