Abp Marek Jędraszewski: Katastrofa smoleńska wszystkich nas poraziła

Realista 10.4.20 10:52

Smoleńsk to była tragiczna katastrofa. Szkoda ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie. Bardzo żal mi ich rodzin.



I to powinno pozostać w pamieci Polaków jako właśnie tragiczna katastrofa. Na dodatek katastrofa, w której zginęli Polacy z różnych pokoleń, o różnych poglądach politycznych. Ta katastrofa nie musiała dzielić Polaków.



W tym kontekście to co przez ostatnie 10 lat robił Jarosław Kaczyński z Macierewiczem, to pranie mózgów, ogłupianie jakimiś durnymi spiskowymi teoriami, cyniczne wykorzystywanie katastrofy w pędzie po władzę, to wszystko jest po prostu niewybaczalne. Kaczyński jak nikt inny przyczynił się do takiego rozpadu i podziału społeczeństwa.