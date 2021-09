Abp Gądecki spotkał się z sympatykami drogi synodalnej

W ramach przygotowań do Synodu o synodalności, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki spotkał się z przedstawicielami kontrowersyjnego Kongresu Katoliczek i Katolików, organizacji znanej z promocji ideologii LGBT.

- „Ksiądz Arcybiskup mówił o potrzebie promocji synodu wśród wiernych, przypominając, że nie jest łatwo zmobilizować katolików do aktywności. Wyraziliśmy gotowość włączenia się w ten proces. Wyznaczył też osobę do stałych kontaktów w Kongresem, co nas bardzo cieszy”

- przekazała rzeczniczka Kongresu Katoliczek i Katolików, s. Barbara Radzimińska.

- „Gdy zapytaliśmy, czy jako Kongres mamy się angażować w proces synodalny, Ksiądz Arcybiskup odpowiedział krótko: Do roboty!”

- dodała.

W spotkaniu z abp. Gądeckim, oprócz sześciu przedstawicieli Kongresu, udział wziął też przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich, bp Adrian Galbas.

Kongres Katoliczek i Katolików wzbudza kontrowersja m.in. ze względu na swój stosunek do ideologii LGBT. W czerwcu zorganizował spotkanie z byłym karmelitom Martinem Pendergastem, obecnie aktywnym homoseksualistą. Wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego przekonywał on, że próba przezwyciężenia skłonności homoseksualnych jest… sprzeciwem wobec prawa naturalnego.

Lider Kongresu, prof. Fryderyk Zoll nie ukrywa, że inspiracją dla organizacji jest niemiecka „droga synodalna”.

