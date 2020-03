Abp Gądecki dziękuje wiernym, księżom i służbom medycznym

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wiernym świeckim za ich dyscyplinę, kapłanom za niedzielną posługę oraz służbom medycznym za ich służbę życiu – powiedział Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Wyraził nadzieję, że z obecnej sytuacji pandemii wyniknie dobro szukania Słowa Bożego.

Abp Gądecki podziękował serdecznie wszystkim wiernym świeckim za ich dyscyplinę. „Ta dyspensa, która została udzielona, sprawiła, że możemy partycypować we Mszy Świętej transmitowanej poprzez media. Jednocześnie doświadczamy też z pewnością dyskomfortu, który płynie i z niemożności nieraz kontaktowania się ze swoją rodziną, ze swoimi wnukami, ale także z niemożności pójścia na Mszę Świętą do kościoła, co było naszym normalnym zwyczajem” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Wobec rodzących się lęków, wskazał na słowa Ojca Świętego Franciszka o komunii obecnej w Kościele. „Myślę, że utrapienia i lęk czy bojaźń, które się zrodziły, to wszystko trzeba pokonać tym, o czym mówił dziś Papież Franciszek, a mianowicie komunią – przekonaniem o tym, że jakkolwiek jesteśmy w rozproszeniu, to jednak nie jesteśmy poza Ciałem Kościoła, poza tym Ciałem Mistycznym, które buduje się niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy” – podkreślił.

Przewodniczący Episkopatu podziękował kapłanom, którzy posługiwali podczas Mszy Świętej w niedzielę 15 marca. Zauważył, że mógł to być przygnębiający czas z powodu ilości osób uczestniczących w Eucharystii. „Łatwiej jest kapłanowi odprawiać Mszę Świętą, gdy widzi przed sobą tłum. Trudniej jest, gdy ludzi nie ma” – powiedział.

„Dziękuję za spowiedź, za sakramenty, które dziś były przekazywane” – dodał. Wyraził też nadzieję, że najbliższy czas będzie czasem specjalnych inicjatyw, jak transmisje Mszy Świętych z parafii on-line. Zaproponował, by w przyszłości wszystkie parafie mogły transmitować Msze Święte, co wzmocniłoby jedność z tymi, którzy są chorzy i nie mogą przyjść do kościoła. „Być może z nieszczęścia, które nas spotkało, wyniknie jakieś dobro, może to wszystko sprowokuje w ludziach szukanie Słowa Bożego. Być może sytuacja takiego ograniczenia, które zostało narzucone, da efekt, który będzie błogosławiony” – zaznaczył Przewodniczący Episkopatu.

Specjalne podziękowania skierował do wszystkich lekarzy, personelu medycznego i tych ludzi, którzy narażają się na niebezpieczeństwo ze względu na epidemię. „Pracują i rozumieją, jaki jest cel ich służby medycznej, która jest służbą życiu” – podkreślił abp Gądecki.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce organy państwowe wprowadziły ograniczenie zgromadzeń – w tym Mszy Świętych i nabożeństw – do 50 osób. Ze względu na to oraz w trosce o bezpieczeństwo wiernych Rada Stała Episkopatu wprowadziła specjalne zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. W niedzielę 15 marca wierni w poszczególnych parafiach skorzystali z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i przeżywali ją za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, do czego zachęcał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz biskupi diecezjalni.

