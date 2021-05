Abp Aquila: Niemiecka ,,Droga Dynodalna'' wypacza naukę Kościoła

- „Twierdząc, że jest zakotwiczona w Soborze Watykańskim II, Droga Synodalna wykorzystuje wybiórczą i mylącą interpretację dokumentów soborowych, by popierać niemożliwe do obrony poglądy na temat natury Kościoła, jego relacji ze światem i jego oparcia na Bożym Objawieniu, poglądy, których nie da się pogodzić z pełnym odczytaniem Soboru. Rezultatem jest wizja Kościoła grożąca porzuceniem Jedynego, który ma „słowa życia wiecznego” (J 6, 68) – pisze arcybiskup Samuel Aquila. Metropolita Denver w stanie Kolorado w USA w liście otwartym „do moich braci w [światowym] episkopacie, a w szczególności do biskupów Niemiec”. Prze publikacją list został wcześniej dostarczony papieżowi Franciszkowi.

W sposób merytoryczny amerykański duchowny wskazuje na błędy w niemieckim procesie synodalnym. Uważa on, że w działania są tam świadome a ich celem jest „prawdziwie radykalna rewizja struktury Kościoła i sposobu w jaki rozumie on swoją misję”. Wśród błędów wskazuje m.in. podważanie sakramentu święceń.

mp/ekai.pl