A więc rewolucja? Szokujące postulaty w Kościele w Niemczech!

20.9.19 10:23

Niemcy to dawana kraj ludzi NIEWIERZĄCYCH>

Pracowałem ( legalnie ) już w 1990 roku we Frankfurcie/M i co niedziela chodziłem tam do kościołów . I co?. Potężna Katedra czy Kościół a tam ( dosłowne) 6-10 osób staruszków Niemieckich na mszy św. . A w soboty , niedzielę popularny widok: Porządne autko w nim Pan, Pani i co ? i oczywiście Piesek. Już w tedy budowano tam na potęgę Meczety i Oni nie mieli nic przeciwko temu- w meczecie modliło się kilkudziesięciu Muzułmanów.

Trzeba stwierdzić , że Luter zrobił porządną robotę HA,HA dla całego chrześcjaństwa Niemieckiego.