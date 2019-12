A jednak. Hołownia ogłasza start w wyborach. Chce rozdziału Kościoła od państwa

Ambroży 8.12.19 17:54

Jestem przekonany, że ruch z Szymonem Hołownią ma tylko i wyłącznie na celu odebranie kilku głosów Andrzejowi Dudzie, ponieważ Hołownia kojarzony był lub jest, jako osoba o dość konserwatywnej i chrześcijańskiej naturze. Czy ruch się powiedzie? Skoro udało się w krótkim czasie wypromować Ryszarda Petru i w kilka miesięcy zbudować Nowoczesną, jako czarnego konia wyborów 2015 roku, także i tutaj jest to jak sądzę możliwe. Oprawa medialna może doprowadzić do tego, że Hołownia powalczy o podium i jakieś 15 procent. Ale żeby była jasność, takich środków propagandowych nie używają jedynie ludzie, których kojarzymy z PO czy lewicą. Dość przypomnieć, co robiła TVPiS przed wyborami do Europarlamentu w maju bieżącego roku. Otóż pompowała partię Razem, kiedy był to ruch samodzielny. Gdy sondaże dawały partii Razem 1-2 proc. poparcia, to i tak w tym czasie przedstawiciele tej partii byli regularnie zapraszani do TVPiS, aby ich wypromować, licząc, że odbiorą Koalicji Europejskiej kilka procent. Perfidia tego działania polegała jednak na tym, że zapraszali do studia polityków partii Razem z 1-2 procentowym poparciem, ale w drugą stronę zamilczali i nie zapraszali do studia polityków Konfederacji, z poparciem 5-7 procent, bo ci z kolei mogliby odebrać parę procent PiS.