A jednak dymisja? Banaś 'na dywaniku' u Kaczyńskiego

NiechMartwyAKowiecPoręczyŻeBanaśJestKryształowy 28.11.19 20:13

Jak to? Żądać dymisji od niewinnego za to, że jest niewinny i niesłusznie posądzany?!

Co za standardy! Chyba wyższe panują nawet w sieci burdeli Kryształowego Sutenera Banasia. Tam, jak klient posądza pannę o okradzenie z portfela, a ona zapewnia, ze jest niewinna, to Kryształowy Sutener jej nie zwalnia. Owszem, daje po mordzie i każe sobie wydać ten portfel. Ale zostawia pannie 5% z jego zawartości. Uczciwe zasady to podstawa!