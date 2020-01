80 lat temu Niemcy zamordowali pacjentów szpitala w Chełmie

80 lat temu, 12 stycznia 1940 roku Niemcy zamordowali pacjentów polskiego szpitala psychiatrycznego w Chełmie. Był to pierwsza tego typu masakra na ziemiach Polski.

Akcja o kryptonimie T4 rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z dekretem Hitlera o „eutanazji” - przypomina serwis Solidarni 2010. Pierwszymi ofiarami były dzieci, które uznano za „byt niegodny życia”. Już wiosną 1939 roku powstała „Komisja Rzeszy do Spraw naukowej rejestracji ciężkich dolegliwości dziedzicznych i wrodzonych”, której celem było mordowanie dzieci i młodzieży do 16 roku życia, przeważnie z ciężkimi lub bardzo ciężkimi upośledzeniami.

Szczegóły planu, którego celem było zlikwidowanie na terenie Niemiec osób umysłowo chorych Hitler przedstawił 20 lub 21 września 1939 roku w Sopocie, w „Grand Hotelu”. Miało to wpłynąć na „udoskonalenie rasy” i utrzymanie „czystości niemieckiej krwi”.

Pierwszy polski szpital, który poznał okrucieństwo Niemców, to szpital psychiatryczny w Chełmie. To tutaj 12 stycznia 1940 roku doszło do pierwszej tego typu masakry.