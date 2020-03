8 marca. Dzień modlitw za ofiary feminizmu

Jedna z użytkowniczek portalu Fronda.pl, o nicku Fiona, wezwała dzisiaj do modlitwy za ofiary feminizmu. Jej apel spotkał się z natychmiastowym odzewem na Forum Frondy oraz w Modlitewniku . Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tej ważnej inicjatywy. Oto treść apelu:

Pomódlmy się wspólnie:



+ za kobiety, które oduczono być dumnymi ze swojej kobiecości



+ za kobiety, którym wdrukowano brak zaufania do mężczyzn



+ za kobiety, które chciałyby żyć zgodnie ze swoim powołaniem do małżeństwa i macierzyństwa, ale realia rynku pracy im na to nie pozwalają



+ za kobiety deprecjonowane i wytykane palcem jako "kury domowe"



+ za kobiety, którym wpojono ideał "realizacji siebie" zamiast obdarowywania sobą innych



+ za kobiety, które nauczono ciągłej walki z mężczyznami o pozycję



+ za kobiety faszerowane antykoncepcją w ramach przejmowania kontroli nad własnym życiem



+ za kobiety uwikłane w imię błędnie pojmowanej wolności w związki pozamałżeńskie, romanse, konkubinaty



+ za kobiety, którym wmówiono atrakcyjność bycia singlem



+ za kobiety, które, nie mając rodziny, umierają w samotności



+ za mężczyzn, którym odebrano męskość



+ za mężczyzn, którym nie dano być głowami rodzin



+ za mężczyzn, którym odebrano szansę bycia rycerzami i dżentelmenami



+ za mężczyzn, z którymi żony konkurują zamiast wspierać



+ za mężczyzn, na których zrzuca się winę za cało zło tego świata



+ za dzieci, którym brakuje w domu kontaktu z matkami



+ za dzieci, które zmusza się do zaspokajania ambicji matek



+ za porzucone dzieci, które były dla matek mniej ważne od kariery



+ za dzieci, którym ze względu na "prawo kobiety do wyboru" nie dano się narodzić



+ za kobiety, którym wmówiono, że "ich macica, ich sprawa"



+ za lekarzy, których zmuszono do współudziału w mordowaniu nienarodzonych



+ za rodziny rozbite, bo "mnie też się coś od życia należy"



+ za rodziny rozbite w imię "prawa do miłości"



+ za homoseksualistów, którym matki nie potrafiły zaprezentować pozytywnego obrazu kobiecości



+ za pracodawców, których sterroryzowano ustawodawstwem wspierającym "równouprawnienie"