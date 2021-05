7 proc. PKB na zdrowie, profilaktyka dla osób powyżej 40 lat… Minister prezentuje Polski Ład w ochronie zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął dziś udział w debacie poświęconej założeniom Polskiego Ładu dot. służby zdrowia. W Chełmie szef resortu zdrowia mówił m.in. o podwyższeniu do 7 proc. PKB na zdrowie, programie profilaktyki dla osób powyżej 40 lat, który ruszy w lipcu czy planach wprowadzenia elektronicznej dokumentacji dostępnej dla wszystkich pacjentów.

W czasie dzisiejszej debaty w Chełmie minister zdrowia Adam Niedzielski mówił m.in. o podniesieniu do 2027 roku nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB. W tym kontekście wskazywał, że „zawsze dojdzie się do momentu, w którym nakłady nie są już jedynym, najważniejszym priorytetem i to ich racjonalne wydatkowanie, to właśnie postawienie tego głównego kryterium wydatkowego, ma fundamentalne znaczenie”. Kryterium tym, jak podkreślił, jest pacjent.

- „Dlatego my nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie 7 proc. PKB, chociaż ten próg nakładów to jest niewątpliwie rzecz spektakularna i rzecz bez precedensu w historii Polski, żeby taki poziom nakładów i wydatków na system opieki zdrowotnej osiągnąć”

- mówił.

Zaznaczył, że uporządkowanie spraw finansowych, spraw stabilnej ścieżki wzrostu nakładów i kwestie związane z wynagrodzeniami pozwolą zająć się efektywnym wydatkowaniem pieniędzy.

- „Bo my chcemy dać pacjentowi coś więcej niż tylko olbrzymie nakłady. My chcemy dać pacjentowi jakość i bezpieczeństwo, które mają być dwoma kluczowymi hasłami przyświecającymi reformowaniu systemu opieki zdrowotnej”

- zaznaczył.

Dodał, że za ogromnymi środkami przeznaczonymi na służbę zdrowia pójdzie jakość, którą odczuje każdy pacjent. Dając tę jakość rząd będzie również jej wymagał od pracowników służby zdrowia, czemu posłuży m.in. ustawa o jakości i bezpieczeństwo pacjenta. Minister zapowiedział, że ustawę tę zaprezentuje rządowi już w czerwcu.

- „Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakość kliniczną, którą będziemy mierzyć dokładnie we wszystkich jednostkach, tu chodzi również o kwestie obsługi pacjenta, o relacje między pacjentem a lekarzem, pielęgniarką i osobami, które pacjentowi pomagają”

- wyjaśniał.

- „Pacjent ma prawo być poinformowany, pacjent ma prawo być z szacunkiem traktowany, pacjent ma prawo znać kolejne kroki swojego leczenia”

- dodawał.

Poza samą ustawą o jakości w osiągnięciu tego celu ma pomóc też restrukturyzacja szpitalnictwa.

Minister zapowiedział, że już w lipcu rozpocznie się program profilaktyki dla osób powyżej 40 lat. Bilans zdrowia będzie polegał na pakiecie badań poprzedzonych ankietą, którą pacjenci będą mogli wykonać przez internet bądź infolinię.

- „Po bilansie zdrowia trzeba będzie się skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym. W przypadku konieczności pogłębienia tych badań, trzeba odwiedzić specjalistę. I dlatego uruchamiamy specjalistykę w nielimitowanym dostępie, żeby ten dostęp był ułatwiony, żeby kolejki się skracały”

- wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Kolejnym ważnym elementem Polskiego Ładu w zakresie służby zdrowia jest stworzenie profesjonalnego systemu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Temu posłuży finalizowana właśnie platforma do teleporad. Nie będzie ona opierała się jednak jedynie o rozmowę telefoniczną. Jeśli pacjent będzie tego wymagał, za pośrednictwem platformy będzie mógł umówić się na konkretną godzinę w najbliższym ambulatorium.

Minister zdrowia zapowiedział dziś w Chełmie, że w następnych tygodniach pojawią się kolejne projekty realizujące założenia Polskiego Ładu.

kak/PAP