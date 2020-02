400 tys. w ciągu 30 godzin. Hołownia jednak liczy na 5-10 mln na swoją kampanię.

Durczykiewicz 24.2.20 9:16

Dla mnie p.Hołownia za szybko mówi, najpierw mówi, potem myśli...nie przepadam i nie czytałam zadnej Pana książki ale szanuję ... choć szkoda, że Pan nie ma wiele wspólnego z katolicką nauką...wszystkie religie równe...? No nie, to wbrew katolickiej nauce. No i ta nieszczęsna aborcja...