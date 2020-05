40 proc. ankietowanych chce dymisji ministra Łukasza Szumowskiego

Urszula 30.5.20 14:35

Znasz osobiście syna Tuska, chodziłeś z nim do szkoły i na studia, tak?

Jeśli syn Tuska jest debilem to kim jest Suski z partii PiS, który nie pojmuje prostych zależności. Nie ma na niego określenia bo nawet "idiota" byłoby zbyt łagodne.



Jeśli porównać Tuska do Szumowskich to na pewno Szumowscy to złodzieje.



Nie obrażaj syna Tuska, ćwoku.