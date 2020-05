30 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Andrzej Duda: To był przełom. Doszło do wielkiej zmiany

„[…] Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze prawdziwie wolne wybory w naszym kraju. I były to wybory samorządowe. Mam wrażenie, że czasem pozostają one nieco w cieniu częściowo wolnych wyborów do Sejmu z 1989 r. Niesłusznie. Bo to przecież w wyborach samorządowych z 1990 roku doszło do wielkiej zmiany w Polsce”.