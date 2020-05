3 maja. Sekretarz Stanu USA składa Polakom życzenia: Gorąco pragnę, by nasza przyjaźń i partnerstwo jeszcze bardziej się umacniały

„Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku jest po dziś dzień mocnym symbolem dążenia narodu polskiego do wolności i sprawiedliwości. To właśnie polskie umiłowanie wolności doprowadziło do odrodzenia Polski jako niepodległego kraju w 1918 roku. Podobnie dążenie do wolności i sprawiedliwości było dla Polski inspiracją do odrzucenia komunizmu w 1989 roku”.