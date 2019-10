23-letnia Flamandka chce eutanazji, bo ,,czuje się brzydka''

nikt 21.10.19 15:19

No to na co czeka ? Ma pod ręką dość narzędzi by odebrać sobie życie .

Przypomniał mi się jeden z moich przodków . Gdy ........nie tyle przepił ile przetracił sporą ilość zarobionych wcześniej pieniędzy to brał sznur i szedł na strych się wieszać . Rodzina nie , nie , nie rób tego . A on wtedy łaskawie odkładał sznur , rodzina zebrała pieniądze na to , by miał znów za co rozkręcić swój mały biznes i wszystko wracało do normy . I tak do następnego razu . W końcu jego zięć nie wytrzymał . Wziął sznur , wsadził mu do ręki i wykrzyczał : masz , idź , wieszaj się i wypchnął go na schody prowadzące na strych . Nastała pełna trwogi i oczekiwania cisza . Rodzina czekała , bo to przecież taki wstyd . Wisielec w rodzinie . Po dość długim czasie przodek zszedł ze strychu na nikogo nie patrząc . Od tamtego czasu " wieszanie " przodka się skończyło .