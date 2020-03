156 osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Minister zdrowia przypomina o koniecznym warunku ograniczenia kontaktów międzyludzkich

Leszek 16.3.20 18:35



Koronawirus atakuje płuca, a najlepszym specjalistą od płuc w Polsce jest profesor Grodzki. Co należy zatem zrobić ?! Zawiesić tego świra lub zdjąć go ze stanowiska marszałka senatu i zatrudnić go do robienia operacji lub usuwania płuc chorym na Koronawirusa ! W ten sposób wszyscy chorzy wrócą szybko do „zdrowia” !!! A ci co wręczą kopertę, będą operowani bez kolejki !!!