13. emerytura przed Świętami. Sejm odrzuci poprawki Senatu

Bardzo niefortunnie w ubiegłym tygodniu głosowali posłowie opozycji w Senacie nad poprawkami do ustawy o tzw. trzynastej emeryturze. Naniesione w konsekwencji poprawki uniemożliwiłyby skuteczne wypłacanie dodatkowej emerytury, ponieważ – zgodnie z przegłosowanymi poprawkami - Senat sprzeciwił się aby tzw. "trzynastki" finansować z Funduszu Solidarnościowego, a w to miejsce nie wskazał żadnego podmiotu, z którego te środki miałby być przekazywane.

- Po to, by emeryci i renciści otrzymali trzynastą emeryturę, posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucą poprawkę przyjętą przez Senat. To świadczenie będzie wypłacane co roku w kwietniu. Pobierający emerytury lub renty otrzymają je jeszcze przed świętami.