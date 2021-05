120 kg narkotyków i kolejne aresztowania w Warmińsko-Mazurskim

Każda informacja dotycząca przestępczości narkotykowej, jaka trafia do policjantów, jest przez nich weryfikowana i wykorzystywana przeciwko przestępcom. Szybka wymiana takich informacji między kryminalnymi z Nidzicy i Olsztyna doprowadziła do zatrzymania 34-latka, który w swoim aucie przewoził prawie 2 kilogramy narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialności za posiadanie narkotyków nie uniknie również 39-latek z powiatu braniewskiego oraz 20-latka z Pisza, która narkotyki ukryła m.in. w lodówce.

Po raz kolejny dobra współpraca kryminalnych z garnizonu warmińsko – mazurskiego zaowocowała zatrzymaniem osoby podejrzanej o przestępstwo narkotykowe. Już wcześniej była opisywana skuteczna współpraca policjantów z Gołdapi z kryminalnymi z KWP w Olsztynie, którzy we wtorek (04.05.2021r) zatrzymali 39-latka przewożącego w swoim aucie plastikowe torebki, w których były blisko 2 kilogramy amfetaminy (https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/80851,Dwa-kilogramy-amfetaminy-nie-trafia-na-czarny-rynek.html).

Nidzica

Tym razem chodzi o policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którzy współpracując z kryminalnymi z KWP w Olsztynie zatrzymali 34-letniego mieszkańca Olsztyna. W piątek (07.05.202) policjanci podczas działań przeprowadzonych w miejscowości Pawliki (gm. Nidzica), w pojeździe marki Mercedes, którym podróżował 34-latek, znaleźli prawie 2 kg marihuany, której czarnorynkowa wartości szacowana jest na około 100 000 zł. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia, zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutu popełnienia przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mieszkańca Olsztyna środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



mp/policja.pl