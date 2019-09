Zwolnienia w Archidiecezji Krakowskiej. Kuria zmienia treść komunikatu

Jarek 24.9.19 14:17

A może by tak,zamiast -jak zwykle- walić głupa ten wielki Mąż Boży stanął choć raz w prawdzie? Zwolniłem te Panie,bo wymieniam Zespół Prasowy. Pracowały u mnie i mam do tego prawo. Ale ten Mąż Boży jest mistrzem świata w waleniu głupa-tak,jak większość arcykapłanów i uczonych w piśmie Sanhedrynu - zasiadających w Episkopacie Polskim. A że nie ma to NIC wspólnego z chrześcijaństwem,z Ewangelią i w ogóle z ludzką przyzwoitością - to pryszcz. Kto by się tam przejmował takimi głupotami. No bo ustalmy to w końcu: Bóg Bogiem, Ewangelia Ewangelią, ale Cash jest Cash. Myślę,że o ,,nabożnych wyczynach" tego Męża Bożego powinien dowiedzieć się Papież