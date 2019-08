Związki partnerskie - operacja ,,zlikwidować rodzinę''

Maria Blaszczyk 25.8.19 12:14

No i?

To, że ktoś z jakiegoś powodu nie ma upodobania do instytucji małżeństwa - ja np. nie mam, jest to rozwiązanie przestarzałe i niekorzystne dla stron - nie oznacza, że ułatwienie im życia doprowadzi do zlikwidowania rodzin.

Na zdrowy rozum jest wręcz przeciwnie - raczej uregulowana sytuacja prawna będzie wpływać pozytywnie na ich trwałość.

Małżeństwa w żaden sposób zresztą nie wpływają na trwałość związku. Rozwód to nie postanowienie sądu. Postanowienie sądu prowadzi tylko do uzgodnienia stanu faktycznego ze stanem prawnym.

W większości kultur zresztą nikt nie wpadł na to, by małżeństwa miały być nierozwiązywalne. Wiele z tych kultur ma charakter wybitnie rodzinny, chociażby w większości kultury muzułmańskie czy żydowska.