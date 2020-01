Zrekonstruowano twarz mężczyzny wyłowionego z Wisły. Ktoś go rozpoznaje?

Polak Ateista Dumny Gej 4.1.20 10:57

Już wiem na czym polega "praca" "dziennikarza" frondy - łazi sobie od przypadku po internecie i wkleja na fronde to co go zainteresowało bez względu na zgodność z charakterem portalu. Jak gdzieś zobaczy majteczki w kropeczki to też zaserwuje jako newsa.....