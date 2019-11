Znowu Rimini! Imigranci skatowali Polkę na ulicy

Marek 27.11.19 10:57

Na całym świecie utajnia się lub nie dopuszcza do publikacji informacji o wyskokach imigrantów. Cieszą się ochronnym parasolem bo to nie na rękę Niemcom, że imigranci napastują żydów, palą ich flagę itd, nie na rękę Włochom, że w ich miastach napada się na turystów bo odstraszy się innych.



Najważniejsze w ich mediach że obozy były polskie i że jesteśmy jednym z najbardziej antysemickich państw na świecie, ale za to u nas nie biją murzynów.