Znów szykują ciamajdan? Joński: To co się dzieje zaczyna przypominać zamach stanu

Iza 22.10.19 13:29

To PiS nie szanuje wyników wyborów i chce je obalić, jeżeli chodzi o Senat, bo nie ma większości. PiS ma w d.. werdykt wyborców i siłą chce przyjąć Senat. Opozycja, która od Polaków dostała większość w Senacie ma obowiązek bronić werdyktu wyborców, nawet wyjść na ulicę. Wiemy, że PiS stworzył sobie izbę w SN do sprawdzania wyborów i ich obalania. To dyktatura. Gdyby chcieli sprawdzić wyniki i policzyć głosy, zwróciliby się do PKW, a nie do swoich popleczników.