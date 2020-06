Zniszczył mienie m.in. działacza PiS, podpalił stodołę. Grozi mu 10 lat odsiadki

Leszek 20.6.20 18:25

Pisowskim kanaliom na Polakach nie zależy.





Prawo i obłuda.



Co w Polsce grozi za spowodowanie wypadku samochodowego w Polsce? Nic. Pod warunkiem oczywiście, że sprawcę obejmuje immunitet dyplomatyczny. Syn ambasadora Arabii Saudyjskiej pędził 140 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Pokrzywdzeni w wypadku przez dwa lata nie mogą liczyć na wyciągnięcie jakichkolwiek konsekwencji.



Pomimo ewidentnej winy syn ambasadora Arabii Saudyjskiej uniknął odpowiedzialności za wypadek sprzed dwóch lat



Dwa lata temu w terenie zabudowanym w jadące z prędkością ok. 20 km/h auto pana Ryszarda Lublińskiego uderza samochód pędzący 140 km/h. Zderzenie zamienia hondę pana Lublińskiego w kupę poskręcanego żelastwa. On sam, wraz z dziewięcioletnią córką, doznaje naprawdę poważnych obrażeń, z których skutkami oboje borykają się do dzisiaj.



Co może grozić sprawcy wypadku? Jak się okazuje, zupełnie nic. Pokuratura w podobnej sprawie uznała będący skutkiem szaleńczej jazdy wypadek drogowy za zabójstwo. W tym przypadku zarówno organy ścigania jak i wymiar sprawiedliwości mają zupełnie związane ręce. I to pomimo faktu, że wina kierowcy BMW jest ewidentna.



Mężczyzna to w końcu syn ambasadora Arabii Saudyjskiej. Jemu najwyraźniej wolno. Wynika to nie tylko z konkretnych przepisów prawa, ale przede wszystkim z absolutnej bierności ze strony polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Przed saudyjską ambasadą w środę przed południem interweniował kandydat na prezydenta, Krzysztof Bosak z Konfederacji