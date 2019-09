Zmiany w budżecie Pentagonu. Co oznaczają dla Polski? Jest oświadczenie MON

Pentagon opublikował w środę listę inwestycji, których realizacja ma zostać wstrzymana lub opóźniona. Chodzi o konieczność przesunięcia środków na budowę muru wzdłuż granicy USA z Meksykiem. Łączna wartość inwestycji to aż 3,6 mld dolarów. Co to oznacza dla Polski? Ministerstwo Obrony Narodowej wydało w tej sprawie oświadczenie.