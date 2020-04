Ziemkiewicz o TVN: A pamiętacie ,,zamach'' na Komorowskiego?

Andrzej Malik 18.4.20 13:01

Odważne słowa jak na faceta który udostępnia publicznie zawartość swojego fap-folderu, myli nauczycielki z gwiazdami porno, uwielbia pukać śpiące koleżanki, a o papieżu mówi per "idiota". No i który twierdził, że koronawirus to histeria opozycji, przecież to zwykła grypa.