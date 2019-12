,,Zielony ład'', czyli ,,Ordnung mus sein''!!

JS 12.12.19 12:25

Do 2050 roku żadne urządzenie w Europie nie będzie mogło wyemitować ani jednej cząstki CO2 ! Ile to będzie kosztowało ?! To będzie zielona okupacja IV Rzeszy niemieckiej w Europie przy pomocy narzędzia EU GmbH. Mają już niemal monopol na technikę energii odnawialnej i będą ją DROGO sprzedawać. Budują 38 nowych elektrowni węglowych a nam, krajom wschodnim będą zakazywać używania węgla, elektrowni węglowych. Niemiecka DYSKRYMINACJA !

Jak inne regiony świata nie będą nic robić z ograniczeniem CO2 to trzeba niemiecki pomysł skrytykować i najlepiej stworzyć nową unię krajów wschodniej Europy. Lepiej żyć skromniej w wolności niż z bogaczami antyChrystami, którzy narzucają reżim i nie liczą się z biedniejszymi.

Pozdr.