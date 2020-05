Zbigniew Kuźmiuk: Ponad 5 mld zł wypłat,a opozycja ciągle: rząd nie pomaga

ktoś tam 4.5.20 11:09



Jak dotychczas to jedynie agentura radziecka twierdzi, że nie ma żadnej epidemii... Problem w tym, że w Rosji podają, iż aktualnie jest circa 145 tys. zachorowań na mniej więcej 145 mln mieszkańców ogółem i jak twierdzą w Rosji, najgorsze dopiero przed nimi. Uważasz zatem, że powinniśmy pójść drogą Rosji?



W Polsce odpowiednio 14 tys. na 38 mln.



Zatem w uproszczeniu w Rosji zachorowalność jest 1/1000 mieszkańców a w Polsce ~1/3000 i jest stabilna w kierunku zmniejszania prawdopodobnie.



Zawsze możesz zamanifestować swoją niezłomność i wycałować się z kimś kto ma to czego podobno nie ma. A po miesiącu opiszesz wrażenia.



A co do podatków to Konfederacja twierdzi, że najlepiej żadnych a wszystko poza tym sprywatyzować. Pachnie to kretyńskimi rozwiązaniami z "Ziemi obiecanej" w v. 2.0. Kiedyś taki jeden młody gniewny napisał, iż emeryci, dzieci i bezdomni to darmozjady. To się go grzecznie spytałem czy wziął się dorosły z Księżyca i czy jak jego rodzice osiągną wiek emerytalny - albo on sam - to poddadzą się eutanazji. Odpowiedzi nie uzyskałem do dziś. Na pocieszenie podam, że ogólnie to jest dylemat jak wysokie mają być podatki, ale jeśli z nich zrezygnować to lepiej od razu zlikwidować taki twór jak państwo. Rozumiem, że państwo jest Ci nie potrzebne i dopóki jesteś silny, sprawny to może sobie dasz radę. Pewnie w grupie a szefowi będziesz odpalał daninę. Jakoś w końcu żyć chcesz, nieprawdaż?