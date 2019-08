Zbigniew Kuźmiuk: Platforma strzela sobie w głowę!

Toni 26.8.19 9:56

Brejza poseł z toy-toya szef troli co jeszcze szkaradnego tkwi w tej POniemieckiej partii Schetyny która była finansowana by ich człowiek kundelek szwabski wygrał wybory w Polsce przez Niemcy. Nie mogli zdobyć Polskę orężem to zaczęli zdobywać POdstępem za pomocą zdrajców i targowicy posłów z Platformy Obywatelskiej tylko obywatelskiej niemieckiej, nie polskiej. Do tej grupy zdrrajców dołaczyła stara komunistyczna zaraza jak Czazasty,czy pani od diabełków jak ja nz.Szeniszyn, oraz ich pomocnicy tęczowa zaraza zboczeńców. Ten zbiór ludzi jest jeszcze gorszy od tych co w PRL rządzili i Polaków zabijali, bo to połączenie trzech ciemnych piekielnych sług.