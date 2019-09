Zbigniew Kuźmiuk: Konsekwencje Brexitu. Czy Boris Johnson się ugnie?

Zabierałem glos w tej debacie i sugerowałem, żeby przez najbliższe 40 dni, które pozostały do wyjścia W. Brytanii jednak negocjatorzy z obydwu stron spróbowali przynajmniej zmienić deklarację polityczną będącą załącznikiem do wynegocjowanej umowy, w której powinny znaleźć się zapisy łagodzące skutki dotyczące tzw. backstopu.

- niepewność co do praw obywateli UE-27 mieszkających na terenie W. Brytanii, w umowie były one zagwarantowane na takim samym poziomie jak dotychczas (chodzi aż o 3,2 mln obywateli UE-27 mieszkających w Brytanii i 1,2 mln Brytyjczyków mieszkających na terenie UE)