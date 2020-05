Zbigniew Kuźmiuk: KE jednak hojna dla Polski. Polska opozycja zamarła

n 28.5.20 11:29

Mysiu-Pysiu. Sytuacja się zmieniła. Świat unijny jest zupełnie inni obecnie niż jeszcze 3 m-ce temu. Jak tego nie rozumiesz to nie rozumiesz co się dzieje. Otóż najpierw był Brexit. To zachwiało lewackimi pewnikami w UE. Pandemia tylko spowodowała wypłynięcie na wierzch wszystkich ukrytych problemów UE i elita UE boi się całkowitego rozpadu bo co te unijne biurwy zrobią jak im się struktura posypie? Włochy jasno i wyraźnie wraz z Hiszpanią mówią, że UE to dziadostwo. My cały czas pracujemy nad wzmacnianiem V4 a właściwie Międzymorza i nie patrzymy na to co lewactwo bzdyczy na nasz czy Węgier temat. Oni dadzą co my chcemy - w granicach możliwości oczywiście - bo im się grunt pod nogami pali. Do tego dochodzą USA, które mają też swoje interesy w ograniczeniu hegemonii niemieckiej. A tak w ogóle to nasze składki i jak wziąć pod uwagę, że z 1 euro dotacji dla nas 80 centów wraca do Niemiec to raczej wychodzi, iż jesteśmy płatnikiem netto i to od lat. Sami Niemcy na tę prawidłowość ustami swojego ministra finansów zwrócili uwagę. Tak więc nikt nam łaski nie robi, że te pieniądze otrzymujemy.

Poszliśmy do UE bo dawało to nam szanse na przyspieszenie rozwoju w ramach wspólnych struktur, ale teraz UE raczej może być hamulcowym a nie pomocą. I my to widzimy. Świadczą o tym lewackie ujadania na nasz temat bo im się tłusta gąska wymyka z rąk. To są interesy a nie pobożne życzenia. I dlatego przedstawiciele nadzwyczajnej kasty jak np. prof. Łętowska, są w stanie uzasadnić każdą brednię bylebyśmy chodzili ciągle w łapciach na niemieckim sznurku.