,,Zamieniła'' koronę na mundur. Miss Polski 2020 chce zostać policjantką [Fotogaleria, Wideo]

Wyjątkowy Dzień i wyjątkowa Kobieta. Miss Polski 2020 Anna-Maria Jaromin we wspólnym projekcie ze śląską Policją. Pasjonatka munduru zachęca w nim osoby zainteresowane służbą do wstąpienia w policyjne szeregi. Najpiękniejsza Polka postanowiła przekonać innych do zrobienia pierwszego kroku i rozpoczęcia rekrutacji, sama pokonując jeden z jej etapów. Miała także okazję przyjrzeć się pracy policjantów i sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy oraz w siodle, ponieważ jest utytułowanym jeźdźcem. Jak przyznaje, jej marzeniem jest służba w Policji Konnej.

Aktualna Miss Polski - Anna Maria-Jaromin to z krwi i kości Ślązaczka mieszkająca w Katowicach. Studiuje na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne" o profilu psychokryminalistyka i jak się okazuje, jest wielką pasjonatką munduru. Choć 22-latka teraz z dumą nosi koronę najpiękniejszej Polki, w wywiadach przyznaje, że jej marzeniem jest służba w Policji Konnej. I niech nikogo nie zwiodą pozory, że ta delikatna kobieta może sobie z takim wyzwaniem nie poradzić. Anna-Maria Jaromin jest bowiem utytułowanym jeźdźcem. Ma na swoim koncie mistrzostwo Polski Amazonek w Damskim Siodle w ujeżdżeniu w małej rundzie i Mistrzostwo Polski Amatorów w ujeżdżeniu w kategorii juniorów.

Katowiczanka ma także wiele predyspozycji przydatnych w formacjach mundurowych, co udowodniła, zamieniając na dwa dni swoją koronę i szarfę Miss Polski, na policyjny mundur. Anna-Maria przyjęła zaproszenie śląskich policjantów do zrealizowania wspólnego projektu, w którym postanowiła zmierzyć się z testem sprawności fizycznej, będącym jednym z etapów rekrutacji do służby w Policji. W ten sposób Miss chciała zachęcić osoby zainteresowane służbą w mundurze, do wstąpienia w policyjne szeregi. Na torze przeszkód 22-latka poradziła sobie doskonale. Ponadto posiadając umiejętność jazdy konnej, miała okazję sprawdzić się w siodle. Nowością był dla niej policyjny symulator strzelań, na którym również osiągnęła świetne wyniki.

Takie umiejętności tylko udowadniają, że służba w Policji może okazać się zawodowym „strzałem w dziesiątkę” dla wielu osób, które obok posiadania określonych predyspozycji przydatnych w służbie, nie boją się wyzwań. Każdego dnia takich przykładów dostarczają mundurowi i podkreślają, że „Policję tworzą ludzie”. Zatem twórzmy ją razem! Niezmienne od lat pozostaje to, że Policję tworzą ludzie o wielu profesjach, posiadający różnorodne wykształcenie, specjalizujący się w różnych dziedzinach, stale podnoszący kwalifikacje i doskonalący się zawodowo, przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji.

Miss Polski 2020 przyznaje, że Policja jest idealną formacją dla ludzi z pasją lub chęcią odkrycia jej w sobie, a jak wiadomo, jeśli człowiek może pracować realizując swoje zainteresowania, to często praca staje się jego pasją. Warto zatem zrobić ten ważny krok i spróbować swoich sił w rekrutacji do służby.

„Gdybym kiedyś kierowała się obawą o to, co ludzie pomyślą, nie byłabym dzisiaj w miejscu, w którym jestem. I choć droga do sukcesu nigdy nie jest prosta, to warto się z nią zmierzyć” - przekonuje niezwykła Polka, powołując się na swoje doświadczenia. Jak podkreśla, ludzie mają wiele talentów i możliwości, którym powinni zawierzyć, aby zrealizować swoje marzenia.

mp/policja.pl