Z OSTATNIEJ CHWILI. PO traci kolejnego posła na rzecz Hołowni

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka przechodzi do Polski 2050 - poinformował Szymon Hołownia.

Transfer Gramatyki oznacza, że koło poselskie Polska 2050 będzie liczyło już 7 członków.

- Jesteśmy świadkami przebudowy sceny politycznej. Stoimy przed realnym problemem napięć pomiędzy starą, a nową polityką - mówił Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

- Jesteśmy w miejscu, kiedy pandemia przebudowała świat, a zmiany klimatyczne będą prowadziły do strat i poważnych konsekwencji. Jesteśmy w sytuacji, kiedy nie możemy przez kolejnych 30 lat oglądać przepychanek politycznych - dodał, informując o przejściu Gramatyki do Polski 2050.

Hołownia dodał, że w jego ocenie na polskiej scenie politycznej nie może dojść do odbudowania polaryzującego społeczeństwo duopolu PO-PiS.

- To nie pozwala nam iść do przodu i myśleć o realnych problemach. To miejsce za naszymi plecami nie może być miejscem walk dwóch totemów - mówił były prowadzący Mam Talent.

- Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska - kontynuował Hołownia.

Dodał także, że Gramatyka to jeden z najbardziej pracowitych posłów w obecnej kadencji Sejmu.

