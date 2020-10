Wyrok TK ws. aborcji. Polskę znów czeka ,,grillowanie''? Szefowa KE zabrała głos

Tego się można było spodziewać. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w końcu zabrała głos w sprawie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej. Wygląda na to, że UE będzie miała kolejny powód do „grillowania” Polski.

„Postęp trudno osiągnąć, ale łatwo go stracić. Silne prawa kobiet to atut i osiągnięcie, z którego Europa musi być dumna. Powinniśmy iść do przodu, a nie do tyłu”

- pisze von der Leyen na Twitterze, najpewniej odnosząc się do sytuacji mającej miejsce w Polsce.

Dalej dodała, że cofnięcie się „nie jest opcją” dla Europy, która dąży do tego, aby „wygrać przyszłość”.

dam/PAP,Fronda.pl