Wypadek w warszawskim metrze. Zginął młody mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś ok. godz. 13 na stacji metra Centrum w Warszawie. Jeden z oczekujących na peronie pasażerów wpadł pod nadjeżdżający pociąg. Nie udało się go uratować.

- „Na stacji metra Centrum doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin” – poinformował Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego.

Sierż. szt. Monika Nawrat przekazała, że w wypadku zginął młody mężczyzna w wieku ok. 40 lat. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Teraz śledczy sprawdzą, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy było to samobójstwo.

Warszawskie Metro informuje o utrudnieniach w ruchu. Zamknięty został centralny odcinek pierwszej linii metra. Nieczynne są stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska (na linii M1) oraz Ratusz Aresnał. Pociągi kursują w dwóch pętlach - od Kabat do Wilanowskiej oraz od Młocin do Dworca Gdańskiego. Uruchomiono zastępczą linię autobusową na trasie: Metro Wilanowska - Puławska - Waryńskiego - Marszałkowska - gen. Andersa - Mickiewicza - Pl. Wilsona.

Do podobnej tragedii w Warszawie doszło trzy tygodnie temu. Wówczas na stacji Rondo Dmowskiego pociąg śmiertelnie potrącił kobietę.

kak/PAP, se.pl