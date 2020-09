Wygrana z cenzurą! YouTube przywrócił wywiad z Ziemkiewiczem

Wczoraj Monika Jaruzelska poinformowała, że z serwisu YouTube został pod pretekstem naruszenia zasad dot. „szerzenia nienawiści” usunięty wywiad, jaki przeprowadziła z Rafałem Ziemkiewiczem na temat jego książki „Cham niezbuntowany”. Teraz dziennikarka przekazała, że po odwołaniu serwis przywrócił film.

Monika Jaruzelska prowadzi kanał na YouTubie, gdzie zamieszcza obszerne wywiady ze znanymi postaciami ze świata polityki, nauki i kultury. Trzy miesiące temu nagrała wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem na temat jego cieszącej się niezwykłą popularnością książki „Cham niezbuntowany”. Książka spotkała się wcześniej z wieloma atakami cenzury, w tym m.in. z zakazem sprzedaży na Allegro. Ocenzurować Rafała Ziemkiewicza próbował też YouTub:

- „Po 3 miesiącach od premiery, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen). Nie poddawajmy się, pomyślmy co możemy zrobić” – napisała wczoraj na Twitterze Monika Jaruzelska.

Dziennikarka złożyła odwołanie od decyzji serwisu, które na szczęście okazało się skutecznie. Film został dziś przywrócony przez platformę:

- „Bitwa wygrana, co niestety nie oznacza wygranej wojny... Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i wsparcie” – napisała publicystka.

