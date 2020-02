,,Wyborcza'' publikuje listę poparcia do KRS. Kaleta: To dowodzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem

Kaletę zapytano również o to, czy nie powinny zostać ujawnione wszystkie listy poparcia dla sędziów-kandydatów do KRS. Wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że nieprzypadkowo w ustawie o Radzie zastrzeżono, że informacja ta nie jest publiczna. Na uwagę, że sądy administracyjne uznały, że złożone podpisy są informacją publiczną, Kaleta odparł, że to dowód na to, że Sejm uchwala prawo, a sądy „sobie stworzą swoje prawo”.