Wokół ,,Opcji Benedykta''. Zapraszamy na sympozjum

„Opcja Benedykta” to zaskakująco piękna propozycja, która wyszła od świeckich katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych – miejsca poddanego galopującej sekularyzacji. Od rodziców przejętych o przekaz wiary swoim dzieciom. Od ludzi, którzy przeżywają w samotności swoją wiarę i muszą nieraz iść pod prąd modom, gustom i opinii publicznej zgoła antychrześcijańskiej.

„Opcja Benedykta” to wizja budowy środowisk, w których można bezpiecznie przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. Jest to pomysł na to, jak w trudnych czasach doświadczyć Kościoła jako miejsca objawienia się Chrystusa, ale także przeżywania wspólnoty i braterskiej miłości.