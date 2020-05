,,Wojtyła. Śledztwo''. Jakie było prywatne oblicze św. Jana Pawła II?

katolicka kretynizacja polski 20.5.20 13:20

Są dwie opcje...



1) albo Wojtyła wiedział co się dzieje w Watykanie oraz w całym KK, bo był jego szefem i powinien oo tym wiedzieć za pośrednictwem kanałów oficjalnych (episkopaty krajowe, nuncjatury apostolskie itp.) oraz nieoficjalnych (wywiad watykański, szpiedzy, prywatne nieoficjalne "donosy i informacje", znajomi). Dodam, że powinny go interesować zwłaszcza niegodziwości do których dochodzi, bo to niby "kościół święty"...



2) albo Wojtyła nie wiedział co się dzieje, pomimo tego, że był szefem tej zgnilizny przez prawie 30 lat, bo był nieudacznikiem życiowym i niedojdą żyjącym w swojej "bańce informacyjnej", której to bańki nie miał zamiaru lub nie potrafił przebić od środka, żeby wyjrzeć na zewnątrz i zobaczyć co się wokoło niego dzieje. Inaczej mówią "car batiuszka dobry, tylko bojarzy źli"... tylko ja wtedy pytam, kto mu tych bojarów powybierał?



Niezależnie od wariantu... Wojtyła ma sporo za uszami i na pewno nie zasługuje na świętość ani uwielbienie u staruszków bo młodzież ma już od dawna na niego wyebane!