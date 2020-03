,,Wniosek KE do TSUE jest niedopuszczalny!''

Nemo 9.3.20 13:10

Jak słucham tych durnych wypowiedzi skorumpowanych sędziów to bierze mnie obrzydzenie. Jak widzę manipulację i propagandę w tej sprawie TVN, Wybiórczej i Newsweeka to się śmieję. Nie śmieję się jedynie z głupoty moich rodaków dających się manipulować jak za PRL propagandzie obłudnych antypolskich lewico - nawiedzonych propagandystów. No ale .... kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się podobno prawdą - dla przestrogi wszystkim normalnym, którzy jeszcze nie mają zwichrowanego przez TVN rozumu!!!!!!!!!!!!!