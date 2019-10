Wizy będą zniesione jeszcze w tym roku? Prezydent Duda odpowiada

"Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego, że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano"-stwierdził w rozmowie z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do decyzji amerykańskiego przywódcy o włączeniu Polski do ruchu bezwizowego.

"Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem"-podkreślił Andrzej Duda na briefingu prasowym.

"Procedura dopuszczenie Polski do Visa Waiver Program ruszyła - to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane"-dodała głowa państwa polskiego. Duda podkreślił, że zniesienie wiz powinno nastąpić w "jakimś w miarę niedługim czasie".

"Kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych mówiono nam, że będzie to kilka do kilkunastu tygodni - to zostanie zrealizowane i rzeczywiście Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz"-ocenił polski prezydent. Jednocześnie wyraził wdzięczność wobec amerykańskiego przywódcy, gdyż Amerykanie przez wiele lat obiecywali Polakom zniesienie wiz.

"Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział 'musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy musza być zwolnieni z wiz', to się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę"-podkreślił Andrzej Duda. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, polski prezydent wskazał, że taka procedura może trwać minimum pięć tygodni, jednak "zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów".

"Nie jestem w stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować"-dodał prezydent.

yenn/PAP, Fronda.pl