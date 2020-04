Witold Waszczykowski: Wpis Mosbacher to ingerencja w polityczny spór

Zdegustowany 21.4.20 18:18

Dlaczego (nie)sławne urodziny hitlera trzymane były w zamrażarce do czasu wzmożenia akcji "roszczenia"?

"...Jednak niespełna rok później bohaterowie nagrodzonego artykułu, wspólnicy w Kancelarii Prawnej Iurator, wygrali proces cywilny o ochronę dóbr osobistych wytoczony wydawcy i naczelnemu dziennika. „Oznaczało to podważenie wiarygodności źródeł wykorzystywanych przez nich (Kittela i Marszałek – red.) w pracy, co szczególnie w pracy dziennikarzy śledczych powinno oznaczać utratę pozycji zawodowej (...)

Z kolei w 2001 r. Marszałek i Kittel na łamach „Rzeczpospolitej” oskarżyli byłego wiceministra obrony narodowej Romualda Szermietiewa o udział w działaniach korupcyjnych w MON. W 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił Szermietiewa od zarzutów korupcji. W 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał prawomocnie autorom publikacji przeprosić Szeremietiewa.



– Do dziś nie odzyskałem pozycji, którą miałem, uznawany za znawcę, eksperta i zdolnego do tego, by kierować sprawami sił zbrojnych. I zdaje się, że o to chodziło – mówił Szermietiew...."