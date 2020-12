Witold Waszczykowski: To dowód, że porozumienie jest dla nas korzystne

Ogromne niezadowolenie z osiągnięć zakończonego dziś szczytu UE wyraził Georg Soros, który jest negatywnie nastawiony do kompromisu ws. budżetu i mechanizmu praworządności. Do oceny finansisty odniósł się europoseł Witold Waszczykowski, który stwierdził, że to dowód na to, iż wypracowane porozumienie jest korzystne dla Polski i Węgier.

Georg Soros w stanowczych słowach skrytykował porozumienie, jakie zawarto w UE ws. pakietu budżetowego i mechanizmu praworządności. W jego ocenie kompromis jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Więcej pisaliśmy o tym [TUTAJ].

Były szef MSZ Witold Waszczykowski wskazuje, że opublikowany artykuł miliardera jest najlepszym dowodem na to, że osiągnięty kompromis jest korzystny dla Polski i Węgier.

- „Jeśli ten gość jest niezadowolony z porozumienia dot. budżetu Unii to jestem spokojny, że to porozumienie jest korzystne dla polskich interesów „ – napisał europoseł na Twitterze.

Jeśli ten gość jest niezadowolony z porozumienia dot. budżetu Unii to jestem spokojny, że to porozumienie jest korzystne dla polskich interesów ⁦@MorawieckiM⁩ https://t.co/BytpCpCE6K — Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) December 11, 2020

kak/Twitter